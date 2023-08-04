Российский уролог назвал способы предупредить мужское бесплодие

Мужчинам стоит посещать андролога раз в год, рассказал врач Бадри Гвасалия.

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Предупредить половое бесплодие всегда легче, чем заниматься его лечением, заявил уролог-андролог Европейского медицинского центра Бадри Гвасалия.

Прежде всего врач рекомендовал исключить вредные привычки — причину более трети всех случаев нарушения мужской половой функции. Сперматогенный эпителий — очень чувствительная к физическим и химическим воздействиям ткань, поэтому она страдает в первую очередь от употребления алкоголя, безрецептурных лекарств, наркотиков и курения.

Также специалист посоветовал следить за гигиеной половой жизни: половые инфекции — второй по частоте причина мужского бесплодия. По мнению Гвасалия, стоит вступать в интимную связь только с проверенными партнерами и помнить о контрацепции, в том числе при неклассических видах секса.

Кроме того, уролог указал на необходимость недопущения перегрева мошонки — превышения оптимальной температуры для правильного созревания сперматозоидов в 34°C — 35°C. Врач рекомендовал долго не лежать в горячей ванной, сократить частоту посещения бань и саун максимум до одного раза в месяц, а во время долгой сидячей работы периодически вставать и делать разминку.

Способствует профилактике полового бесплодия и правильное питание. Специалист посоветовал есть в течение недели нежирное мясо, красную рыбу, морепродукты, овощи (обязательно морковь и свеклу), цитрусовые, орехи, нежирный творог и мед. Лучше готовить на гриле, а не жарить на масле, отметил Гвасалия.