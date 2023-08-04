Нутрициолог назвала безопасную дозу алкоголя

Употребление алкоголя грозит негативными последствиями, но в некоторых случаях возможна и польза. Нутрициолог Оксана Ковылкина раскрыла безопасную дозу для мужчин и женщин и рассказала, как еще можно уменьшить вред.

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«Пиво иногда употребляют спортсмены, как бы это парадоксально ни звучало. Люди, которые занимаются бегом, теряют большое количество жидкости (особенно летом) и иногда пьют этот безалкогольный напиток в качестве изотоника и источника быстрых углеводов», – отмечает нутрициолог.

При этом, по словам Оксаны Ковылкиной, важно контролировать количество выпитых напитков и не злоупотреблять, иначе вместо пользы будет только вред.

Нутрициолог подчеркнула, что мужчинам в сутки можно употреблять не более двух бокалов или 660 миллилитров пива, а женщинам – в два раза меньше.

«Обратите внимание, что минимум 2 дня в неделю вы не должны употреблять алкоголь. При систематическом употреблении алкоголя возникает риск раковых заболеваний, а также поражения головного мозга, печени и сердечно-сосудистой системы», – указывает специалист.