Нутрициолог назвала безопасную дозу алкоголя
Употребление алкоголя грозит негативными последствиями, но в некоторых случаях возможна и польза. Нутрициолог Оксана Ковылкина раскрыла безопасную дозу для мужчин и женщин и рассказала, как еще можно уменьшить вред.
«Пиво иногда употребляют спортсмены, как бы это парадоксально ни звучало. Люди, которые занимаются бегом, теряют большое количество жидкости (особенно летом) и иногда пьют этот безалкогольный напиток в качестве изотоника и источника быстрых углеводов», – отмечает нутрициолог.
При этом, по словам Оксаны Ковылкиной, важно контролировать количество выпитых напитков и не злоупотреблять, иначе вместо пользы будет только вред.
Нутрициолог подчеркнула, что мужчинам в сутки можно употреблять не более двух бокалов или 660 миллилитров пива, а женщинам – в два раза меньше.
«Обратите внимание, что минимум 2 дня в неделю вы не должны употреблять алкоголь. При систематическом употреблении алкоголя возникает риск раковых заболеваний, а также поражения головного мозга, печени и сердечно-сосудистой системы», – указывает специалист.
Кроме того, специалист отметила, что пиво не обходится без калорийных закусок, а сам напиток повышает аппетит, соответственно, чем больше алкоголя – тем больше еды. В качестве закусок стоит выбрать что-то более полезное, например, овощи, крекеры или сыр, передает РИАМО.