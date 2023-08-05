"Выключи свет": онколог объяснил, почему плохой сон может привести к раку
Проблемы со сном могут вызвать рак. Почему так происходит, рассказал врач-онколог, эндоскопист НМИЦ онкологии имени Блохина, эксперт в сфере диагностики и лечения предраковых заболеваний Иван Карасев.
О необходимости качественного сна говорят часто и много. При этом в основном отмечают, как недостаток сна влияет на текущую жизнь: человек становится вялым, теряет работоспособность и даже стареет раньше времени.
"Однако сегодня ученые пошли дальше и все чаще говорят о связке недостатка сна и дефицита мелатонина - гормона сна - с развитием онкологических заболеваний", - пишет доктор Карасев в своем Telegram-канале.
Что стоит знать о мелатонине?
"Вообще, мелатонин выступает как ночной работник, водитель ритма, отвечает за циркадные ритмы и вырабатывается в процессе сна. Обязательное условие его адекватной выработки - полный блэкаут во время сна", - поясняет Иван Карасев.
Даже малейший свет в помещении, например мерцающая лампочка телевизора, горящие индикаторы бытовых приборов сбивают выработку мелатонина.
"В неблагоприятных условиях его выработка может снизиться в 10 раз по сравнению со сном в полной темноте", - предупреждает врач.
Как мелатонин связан с раком?
Мелатонин обладает противовоспалительным эффектом, стимулирует иммунитет и тесно ассоциирован с ранним старением. Чем больше вырабатывается мелатонина, тем медленнее человек стареет.
"В отношении связки гормона и рака было проведено много исследований. Так, например, были изучены данные работниц, которые трудились в ночные смены или имели сменный график работы также с ночными сменами. Выяснилось, что у них риск развития рака груди, яичников и толстой кишки примерно на 30% выше, чем у тех женщин, которые спят нормально по ночам. Отсюда был сделан вывод, что мелатонин может иметь онкосупрессивную функцию, то есть подавлять те измененные клетки, которые уже могли развиться в организме", - отметил Карасев.
Онколог рассказал, что в онкологических клиниках в терапии злокачественных новообразований используют и мелатонин в качестве дополнения к основному лечению.
"Такая терапия показывает более эффективные результаты, нежели без нее. Так что недооценивать важность этого гормона не стоит. И, конечно же, лучше налаживать свой сон и выработку собственного мелатонина, чем принимать его в таблетках", - заключил Иван Карасев.