Онколог объяснил, почему плохой сон может привести к раку

"В отношении связки гормона и рака было проведено много исследований. Так, например, были изучены данные работниц, которые трудились в ночные смены или имели сменный график работы также с ночными сменами. Выяснилось, что у них риск развития рака груди, яичников и толстой кишки примерно на 30% выше, чем у тех женщин, которые спят нормально по ночам. Отсюда был сделан вывод, что мелатонин может иметь онкосупрессивную функцию, то есть подавлять те измененные клетки, которые уже могли развиться в организме", - отметил Карасев.