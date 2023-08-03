Как не умереть молодым от сердечного приступа

Среди средств профилактики инфаркта врач Андрей Лысенко назвал достаточный сон, соблюдение режима дня и ежегодный отпуск.

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Как правило, инфаркт миокарда у молодых людей обычно связан с рядом определенных заболеваний или с предрасполагающими факторами, заявил заведующий отделением кардиохирургии № 2 Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Андрей Лысенко.

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Острый инфаркт миокарда — внезапное прекращение кровоснабжения участка сердца, приводящее к смерти мышечной ткани в этой зоне. Среди предрасполагающих факторов раннего — до 35 лет — инфаркта кардиохирург выделяет наследственность — если он встречался у близких родственников в возрасте до 45 лет, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, малоподвижность, курение и злоупотребление алкоголем, ожирение, а также развитие климакса и удаление яичников у женщин.

Стенокардия напряжения — боль в области сердца, особенно при физической нагрузке, проходящая при прекращении нагрузки или после приема нитратов, — очень типичное проявление надвигающегося инфаркта. В начале болезни она может проявляться только при очень значительной нагрузке, но постепенно переносимость начинает снижаться, отмечает специалист. Также боль может быть после приема пищи — что легко спутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При появлении первых признаков, подчеркивает Лысенко, надо пройти стресс-эхокардиографию.

Инфаркт в молодом возрасте проходит тяжелее за счет того, что происходит резкое расстройство нормального коронарного кровотока — сердце оказывается не готово к полному прекращению кровотока в коронарной артерии, сужение в которой появилось очень резко. Это в том числе повышает и риск летальных исходов, указывает врач.

Терапия как хронической, так и острой ишемической болезни сердца — последней и является инфаркт — предполагает нормализацию артериального давления, коррекцию пульса, снижение уровня холестерина и улучшение кровоснабжения сердца. Для этого как выписываются расширяющие сосуды лекарства, так и проводятся операции, в частности, шунтирование, поясняет специалист.