Минздрав рассказал об испытаниях российского аналога самого дорогого лекарства

Результаты испытаний российского аналога самого дорогого лекарства, препарата «Золгенсма», обнадеживающие. Об этом заявила замглавы Минздрава России Татьяна Семенова, ее цитирует ТАСС.

© Lenta.ru

По словам Семеновой, сейчас препарат проходит первую фазу испытаний. «Идет первая фаза клинических исследований, набор пациентов», — рассказала заместитель министра.

Препарат «Золгенсма», который применяют для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), официально появился в России в июле 2022 года. Стоимость одной дозы лекарства составляет более двух миллионов долларов (около 190 миллионов рублей).