Иммунитет можно «обучить» не реагировать на аллергены

Многие люди, страдающие от сезонной аллергии, просто терпеливо ждут, когда закончится лето и можно будет снова дышать полной грудью без дозы антигистаминов. Но это неверный подход к своему здоровью.

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Врач — аллерголог-иммунолог клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной Алла Шкредова рассказала «Секрету», что делать, если у вас аллергия на пыльцу. Откуда берётся аллергия на пыльцу Аллергия — одно из самых распространённых заболеваний в мире, и количество аллергиков год от года только растёт, отметила Шкредова. Объясняется это загрязнением окружающей среды, появлением новых аллергенов и нарушением микроэкологии человека.

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«Всё это приводит к тому, что частота воздействия факторов, стимулирующих чувствительность к аллергенам, растёт, а влияние защитных факторов, наоборот, снижается», — сказала врач.

Пыльца растений — самый частый аллерген летом. Благодаря маленькому размеру и высоким летучим свойствам она может распространяться на дальние расстояния. Есть наследственная предрасположенность к развитию аллергических заболеваний. Однако врачи всё равно не могут предсказать, в какой форме они проявятся у конкретного человека.

Даже причина уже развившейся болезни для пациента не всегда очевидна, предупредила доктор. Например, очень сложно определить, пыльца какого именно из растений, цветущих в данный момент, вызывает аллергическую реакцию. Да и самих аллергенов может быть несколько. По словам медика, единственный способ поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение — пройти обследование. Что делать при сезонной аллергии Люди научились подстраиваться под сезонную аллергию.

«Для каждого региона существуют календари с примерными сроками опыления по самым значимым аллергенам, также в крупных городах проводится пыльцевой мониторинг — возможность в онлайн-режиме отслеживать концентрацию аллергенов в воздухе», — рассказала Шкредова.

Так аллергики могут заранее готовиться к сезону: усиливать меры профилактики и т. п. При этом многие аллергики совершают типичную ошибку. Они принимают антигистаминные средства в период обострения аллергической реакции, облегчают своё состояние и забывают о проблеме до следующего приступа. Такой подход чреват неприятными осложнениями, предупредила врач.

«Аллергия имеет свойство прогрессировать, а также является одним из факторов, предрасполагающих к развитию бронхиальной астмы. Поэтому, заметив проявления аллергической реакции, следует не откладывая обратиться к врачу», — сказала она.

Можно ли вылечить аллергию на пыльцу Диагноз аллергикам ставят по совокупности клинических признаков. Изучив анамнез, врач может назначить обследование на аллергены. «Современные методы молекулярной диагностики, например ImmunoCAP, позволяют точно определить аллерген. Дополнительно исследуется уровень эозинофилов, может быть взят анализ мокроты и проба на оксид азота выдыхаемого воздуха. Чтобы оценить степень поражения дыхательной системы, выполняют функциональные и эндоскопические исследования (спирометрия и бронхоскопия)», — рассказала врач. Полностью вылечить аллергию пока невозможно. Однако снять симптомы и облегчить состояние вполне реально. Причём не только таблетками.

«Для ряда аллергенов уже разработано принципиально другое лечение — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Она позволяет «обучить» иммунитет не реагировать на конкретный раздражитель, а значит, не только устранить симптомы, но частично или полностью устранить саму аллергию. Эффективность этого метода — более 80%», — сказала Шкредова «Секрету».

Почему тополиный пух опасен не только для аллергиков Настоящая боль многих аллергиков — сезон тополиного пуха. Правда, сам по себе пух не относится к аллергенам, а скорее, выступает в качестве раздражителя. Тополиный пух плох тем, что он собирает на своей поверхности другие аллергены — пыльцу злаковых или луговых трав — и тем самым способствует их распространению, рассказывала аллерголог-иммунолог Надежда Логинова.