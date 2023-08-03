Терапевт Романенко рассказала, чем отличаются обезболивающие препараты друг от друга

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Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала о классификации обезболивающих препаратов.

Медик объяснила, что нестероидные противовоспалительные препараты не просто снимают боль, но и убирают воспаления, а также помогают снизить температуру. Также в некоторых случаях неприятные ощущения можно снять при помощи спазмолитиков. Они влияют именно на гладкую мускулатуру.

Кроме того, избавиться от боли можно при помощи наркотических анальгетиков и комбинированных препаратов.

Романенко подчеркнула, что для назначения любого лекарственного препарата должны быть показания. Так, при болях в спине могут помочь нестероидные противовоспалительные препараты, а при спазме кишечника можно принять спазмолитик.

Эксперт добавила, что боль не стоит терпеть. При ее возникновении необходимо проконсультироваться с врачом и подобрать медикаменты, передает Pravda.ru.