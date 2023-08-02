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Бородавки: причины, диагностика, лечение

Бородавками называют новообразования кожи, которые появились в результате заражения вирусом Tumefaciens verrucarum. Они доброкачественные, а в их основе избыточное деление эпидермиса и сосочкового слоя дермы.

Бородавки: причины, диагностика, лечение
© Рамблер

Как появляются бородавки, чем они могут быть опасны и как их лечить - в материале "Рамблера".

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Почему появляются бородавки

Возбудителем бородавок считается фильтрующийся вирус Tumefaciens verrucarum. Он передается от человека к человеку при непосредственном контакте, а также через предметы. Можно также "разнести" бородавки по коже, если активно их чесать.

Виды бородавок

  • обыкновенная бородавка, их еще называют простыми
  • плоская бородавка, их еще называют юношескими
  • остроконечная бородавка, их еще называют кондиломами

Как диагностируют бородавки

Главная задача врача - убедиться в доброкачественности образования. Для этого используется дерматоскоп. Если у специалиста есть сомнения, он может назначить биопсию для проведения гистологического исследования.

Методы лечения

  1. Химические препараты: врач может нанести на бородавку специальные химические препараты - салициловую кислоту, трихлоруксусную кислоту.
  2. Криотерапия: бородавку замораживают с помощью жидкого азота. Замороженная ткань затем отмирает и отпадает.
  3. Электрокоагуляция: при этом методе бородавка уничтожается с помощью электрического тока. Врач использует специальный инструмент, чтобы сжечь или вырезать бородавку.
  4. Хирургическое удаление: врач может удалить бородавку скальпелем, если она достаточно большая и требует гистологического исследования.
  5. Иммуностимулирующие препараты: иногда врач может назначить препараты, усиливающие иммунную систему организма, для борьбы с вирусом.

Метод лечения выбирает врач в зависимости от типа бородавки и ее расположения , а также от общего состояния пациента.

Чем опасны бородавки

Бородавки обычно безопасны, но могут доставлять определенный дискомфорт. Также они могут быть заразными и передаваться от человека к человеку. В редких случаях бородавки становятся болезненными или кровоточат.

Хотя редко, некоторые виды бородавок могут стать злокачественными и превратиться в рак кожи. Поэтому важно следить за состоянием бородавок и обратиться к врачу, если они меняют форму, цвет, размер становятся болезненными.

Почему нельзя лечить бородавки народными методами

Использование народных средств для удаления бородавок может быть опасным, так как они не прошли клинические испытания и не имеют научного обоснования и эффективности. Некоторые народные методы могут вызвать раздражение, ожоги или инфекции кожи. Кроме того, неконтролируемое использование народных средств может привести к неправильному диагнозу или самолечению, что может усугубить проблему. Поэтому рекомендуется обратиться к врачу или дерматологу для консультации и назначения безопасного и эффективного лечения бородавок.

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