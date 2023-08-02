Бородавки: причины, диагностика, лечение
Бородавками называют новообразования кожи, которые появились в результате заражения вирусом Tumefaciens verrucarum. Они доброкачественные, а в их основе избыточное деление эпидермиса и сосочкового слоя дермы.
Как появляются бородавки, чем они могут быть опасны и как их лечить - в материале "Рамблера".
Почему появляются бородавки
Возбудителем бородавок считается фильтрующийся вирус Tumefaciens verrucarum. Он передается от человека к человеку при непосредственном контакте, а также через предметы. Можно также "разнести" бородавки по коже, если активно их чесать.
Виды бородавок
- обыкновенная бородавка, их еще называют простыми
- плоская бородавка, их еще называют юношескими
- остроконечная бородавка, их еще называют кондиломами
Как диагностируют бородавки
Главная задача врача - убедиться в доброкачественности образования. Для этого используется дерматоскоп. Если у специалиста есть сомнения, он может назначить биопсию для проведения гистологического исследования.
Методы лечения
- Химические препараты: врач может нанести на бородавку специальные химические препараты - салициловую кислоту, трихлоруксусную кислоту.
- Криотерапия: бородавку замораживают с помощью жидкого азота. Замороженная ткань затем отмирает и отпадает.
- Электрокоагуляция: при этом методе бородавка уничтожается с помощью электрического тока. Врач использует специальный инструмент, чтобы сжечь или вырезать бородавку.
- Хирургическое удаление: врач может удалить бородавку скальпелем, если она достаточно большая и требует гистологического исследования.
- Иммуностимулирующие препараты: иногда врач может назначить препараты, усиливающие иммунную систему организма, для борьбы с вирусом.
Метод лечения выбирает врач в зависимости от типа бородавки и ее расположения , а также от общего состояния пациента.
Чем опасны бородавки
Бородавки обычно безопасны, но могут доставлять определенный дискомфорт. Также они могут быть заразными и передаваться от человека к человеку. В редких случаях бородавки становятся болезненными или кровоточат.
Хотя редко, некоторые виды бородавок могут стать злокачественными и превратиться в рак кожи. Поэтому важно следить за состоянием бородавок и обратиться к врачу, если они меняют форму, цвет, размер становятся болезненными.
Почему нельзя лечить бородавки народными методами
Использование народных средств для удаления бородавок может быть опасным, так как они не прошли клинические испытания и не имеют научного обоснования и эффективности. Некоторые народные методы могут вызвать раздражение, ожоги или инфекции кожи. Кроме того, неконтролируемое использование народных средств может привести к неправильному диагнозу или самолечению, что может усугубить проблему. Поэтому рекомендуется обратиться к врачу или дерматологу для консультации и назначения безопасного и эффективного лечения бородавок.