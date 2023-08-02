Бородавки: причины, диагностика, лечение

Бородавками называют новообразования кожи, которые появились в результате заражения вирусом Tumefaciens verrucarum. Они доброкачественные, а в их основе избыточное деление эпидермиса и сосочкового слоя дермы.

Как появляются бородавки, чем они могут быть опасны и как их лечить - в материале "Рамблера".

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Почему появляются бородавки

Возбудителем бородавок считается фильтрующийся вирус Tumefaciens verrucarum. Он передается от человека к человеку при непосредственном контакте, а также через предметы. Можно также "разнести" бородавки по коже, если активно их чесать.

Виды бородавок

обыкновенная бородавка, их еще называют простыми

плоская бородавка, их еще называют юношескими

остроконечная бородавка, их еще называют кондиломами

Как диагностируют бородавки

Главная задача врача - убедиться в доброкачественности образования. Для этого используется дерматоскоп. Если у специалиста есть сомнения, он может назначить биопсию для проведения гистологического исследования.

Методы лечения

Химические препараты: врач может нанести на бородавку специальные химические препараты - салициловую кислоту, трихлоруксусную кислоту. Криотерапия: бородавку замораживают с помощью жидкого азота. Замороженная ткань затем отмирает и отпадает. Электрокоагуляция: при этом методе бородавка уничтожается с помощью электрического тока. Врач использует специальный инструмент, чтобы сжечь или вырезать бородавку. Хирургическое удаление: врач может удалить бородавку скальпелем, если она достаточно большая и требует гистологического исследования. Иммуностимулирующие препараты: иногда врач может назначить препараты, усиливающие иммунную систему организма, для борьбы с вирусом.

Метод лечения выбирает врач в зависимости от типа бородавки и ее расположения , а также от общего состояния пациента.

Чем опасны бородавки

Бородавки обычно безопасны, но могут доставлять определенный дискомфорт. Также они могут быть заразными и передаваться от человека к человеку. В редких случаях бородавки становятся болезненными или кровоточат.

Хотя редко, некоторые виды бородавок могут стать злокачественными и превратиться в рак кожи. Поэтому важно следить за состоянием бородавок и обратиться к врачу, если они меняют форму, цвет, размер становятся болезненными.

Почему нельзя лечить бородавки народными методами