Врач перечислила лучшие упражнения при ожирении печени

Бег, скандинавская ходьба, езда на велосипеде или велотренажере идеально могут помочь при ожирении печени. Об этом «Москве 24» рассказала гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева.

По ее словам, любой вид физических упражнений, при котором тело обогащается кислородом, помогают уменьшить количество жира в печени, даже если вест тренирующегося не уменьшается. Но есть главное условие — тренировки должны быть регулярными, необходимо заниматься несколько раз в неделею на протяжении продолжительного времени.

При этом Белева советует заниматься на улице, где больше кислорода. Отлично подойдут бег или езда на велосипеде, а также скандинавская ходьба.

К примеру, если заниматься скандинавской ходьбой два-три раза в неделю по 30–60 минут на протяжении полугода, содержание жира уменьшится на 24%, отметила диетолог.

Интенсивные тренировки на велотренажере, по два-три раза в неделю, помогут добиться более значительных результатов. В этом случае за 12 недель содержание жира в печени может уменьшиться на 27%, поделилась Белева.