Доктор рассказал о причинах развития рака пищевода

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал о причинах возникновения рака пищевода. По его словам, чаще всего причина данного вида онкологии кроется именно в генетике. Он напомнил, что пояс рака пищевода тянется от Африки через всю Азию к Китаю.

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Мясников объяснил, что в Африке и Азии в районе Китая рак пищевода встречается в шестнадцать раз чаще, чем в других точках планеты. Среди других причин, повышающих риск образования опухоли, врач выделил курение, употребление алкогольных напитков и заражение инфекциями, например вирусом папилломы человека (ВПЧ).