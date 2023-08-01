Доктор рассказал о причинах развития рака пищевода

Доктор Мясников рассказал о причинах развития рака пищевода
Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал о причинах возникновения рака пищевода. По его словам, чаще всего причина данного вида онкологии кроется именно в генетике. Он напомнил, что пояс рака пищевода тянется от Африки через всю Азию к Китаю.
Мясников объяснил, что в Африке и Азии в районе Китая рак пищевода встречается в шестнадцать раз чаще, чем в других точках планеты. Среди других причин, повышающих риск образования опухоли, врач выделил курение, употребление алкогольных напитков и заражение инфекциями, например вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Александр Мясников напомнил, что рак пищевода сегодня является восьмым по частоте и шестым по уровню смертности онкологическим заболеванием в мире. Симптомы его могут отличаться. Чаще всего возникают трудности при глотании, передает Общественная Служба Новостей.