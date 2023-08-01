Создано лекарство от заболевания, мешающего детям есть
Американские ученые разработали лекарство от эозинофильного эзофагита (ЭоЭ) аллергического воспаления пищевода, затрудняющего прохождение пищи. Исследователи выяснили, что при контакте пищевого аллергена со слизистой оболочкой пищевода накапливается иммунный белок интерлейкин-18, вызывающей скопление эозинофилов. Блокировка этого пути предотвращает накопление белка и развитие ЭоЭ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature's Communications Biology.
Эозинофильный эзофагит это воспалительное заболевание слизистой стенки пищевода, вызванное накоплением клеток иммунной системы эозинофилов, участвующих в аллергической реакции. Когда иммунная система видит опасность в безопасных для большинства людей вещах, врачи говорят об аллергии. В ответ на угрозу иммунитет запускает защитную реакцию воспаление. Патологический путь включает в себя целый каскад биохимических реакций, ведущий к высвобождению провоспалительных белков интерлейкинов, в частности, интерлейкин-18 (IL-18) начинает накапливаться в тканях, подверженных действию аллергена. После контакта слизистого слоя пищевода с веществом-раздражителем эозинофилы из кровяного русла получают сигнал от поврежденной ткани и устремляются к месту контакта. Накопление эозинофилов в слизистой оболочке приводит к утолщению стенок, укорочению длины пищевода. Следствием структурных изменений являются затрудненное глотание, частая рвота, мучительной боли после приемов пищи. Эозинофильный эзофагит встречается примерно у 1 из 2000 взрослых, но чаще поражает детей (1 из 1500), у которых симптомы труднее диагностировать. Детский ЭоЭ представляет больший риск, поскольку трудности с кормлением могут привести к недоеданию, потере веса и замедлению роста ребенка.
Ученые из Тулейнского университета изучили ткани людей с ЭоЭ из базы данных медицинского факультета Университета Вандербильта, а так же провели серию экспериментов на мышах с аллергией на кукурузу. Сначала у них искусственно вызвали ЭоЭ, капая в нос экстракт кукурузы. Затем некоторым мышам внутривенно вводили нейтрализующие антитела, блокирующие действие IL-18.
Соотнеся результаты исследований тканей пищевода и препараты, испытанные на животной модели, ученые нашли путь под названием NLRP3, блокировка которого ведет к устойчивой ремиссии ЭоЭ. Сравнив генетические данные людей и мышей с ЭоЭ, ученые доказали общность патологического пути NLRP3 и подтвердили возможность использование веществ-блокираторов для терапии ЭоЭ у человека.
«Родители и врачи могут не подозревать об эозинофильном эзофагите, но это очень серьезное заболевание. Распространенность ЭоЭ растет, так как оно напрямую связано с пищевыми аллергенами, число которых также растет. В этом исследовании мы показали патологический путь, который приводит к ЭоЭ, а также предложили вариант лечения, после которого у животных болезнь исчезает или переходит в ремиссию», — говорит ведущий автор Анил Мишра, директор Центра эозинофильных расстройств в Медицинской школе Университета Тулейн.