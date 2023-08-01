Создано лекарство от заболевания, мешающего детям есть

Эозинофильный эзофагит это воспалительное заболевание слизистой стенки пищевода, вызванное накоплением клеток иммунной системы эозинофилов, участвующих в аллергической реакции. Когда иммунная система видит опасность в безопасных для большинства людей вещах, врачи говорят об аллергии. В ответ на угрозу иммунитет запускает защитную реакцию воспаление. Патологический путь включает в себя целый каскад биохимических реакций, ведущий к высвобождению провоспалительных белков интерлейкинов, в частности, интерлейкин-18 (IL-18) начинает накапливаться в тканях, подверженных действию аллергена. После контакта слизистого слоя пищевода с веществом-раздражителем эозинофилы из кровяного русла получают сигнал от поврежденной ткани и устремляются к месту контакта. Накопление эозинофилов в слизистой оболочке приводит к утолщению стенок, укорочению длины пищевода. Следствием структурных изменений являются затрудненное глотание, частая рвота, мучительной боли после приемов пищи. Эозинофильный эзофагит встречается примерно у 1 из 2000 взрослых, но чаще поражает детей (1 из 1500), у которых симптомы труднее диагностировать. Детский ЭоЭ представляет больший риск, поскольку трудности с кормлением могут привести к недоеданию, потере веса и замедлению роста ребенка.