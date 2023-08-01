Подагра: симптомы, причины, лечение

Подагра, или подагрический артрит, является одним из наиболее распространенных видов воспаления суставов, которое чаще всего диагностируется у пожилых людей и мужчин. Однако в последнее время оно начинает активнее беспокоить и женщин.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении заболевания – в материале "Рамблера".

Симптомы

Подагрический артрит представляет собой ревматическое заболевание, которое возникает из-за повышенного содержания мочевой кислоты в организме и отложения данного вещества в почках и суставах.

Как правило, при подагре пациенты жалуются на болезненные ощущения в суставах (преимущественно в большом пальце ноги), нарушение подвижности пальцев, появление уплотнений на разных областях тела, покраснение кожи возле сустава и изменение формы костей. Проявление перечисленных признаков зависит от этапа развития болезни и ее тяжести.

Причины

Как было отмечено выше, подагрический артрит появляется в связи с повышенным уровнем мочевой кислоты в крови, на что могут влиять самые различные факторы. В их числе, например, чрезмерное употребление алкогольных напитков, неконтролируемый прием лекарств с определенными компонентами (в том числе аспирина, циклоспорина и ряда диуретиков) и неправильное питание.

Развитие подагры могут спровоцировать и различные заболевания крови – гипертония, сахарный диабет, анемия. Наконец, немаловажную роль в данном случае играет и наследственность.

Выявить недуг можно с помощью сдачи анализов крови и мочи, МРТ и УЗИ почек и суставов, пункции, а также других инструментальных и лабораторных исследований, которые назначаются специалистом индивидуально.

Лечение

При лечении подагры ставится цель снизить количество мочевой кислоты в организме, облегчить неприятные симптомы и предотвратить появление осложнений. Для этого пациентам, как правило, предлагается скорректировать свой рацион и начать прием специальных лекарственных препаратов (ингибиторы ксантиноксидазы, кортикостероиды).