Чем опасен дисбактериоз и как его лечить: ответ диетолога

«Дисбактериоз – преобладание так называемых факультативных форм, из-за которых усиливается проявление хронического воспаления. Часто оно является причиной возрастных болезней – диабета, атеросклероза и онкозаболевания. В этом плане дисбактериоз – серьезная проблема. Но у нас нет хороших диагностических критериев, чтобы понять, каких бактерий в толстой кишке слишком много, а каких – мало. Поэтому нам просто нужно ухаживать за своей полезной микрофлорой», – объяснил врач.