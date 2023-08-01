Чем опасен дисбактериоз и как его лечить: ответ диетолога
В толстой кишке живут факультативные бактерии, которые многим несвойственны. Они могут встречаться в малых количествах, но при дисбактериозе их число увеличивается. То, что эти формы производят (кишечные палочки, стрептококки, энтерококки и другие), переходит в воспаление, влекущее серьезные последствия. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
«Дисбактериоз – преобладание так называемых факультативных форм, из-за которых усиливается проявление хронического воспаления. Часто оно является причиной возрастных болезней – диабета, атеросклероза и онкозаболевания. В этом плане дисбактериоз – серьезная проблема. Но у нас нет хороших диагностических критериев, чтобы понять, каких бактерий в толстой кишке слишком много, а каких – мало. Поэтому нам просто нужно ухаживать за своей полезной микрофлорой», – объяснил врач.
Уход – это две порции кисломолочных напитков в день, причем разных и желательно с коротким сроком годности, отметил Гинзбург. Также важно не пренебрегать квашеной пищей (капустой, огурцами). Вся эта еда – источник полезных бифидо- и лактобактерий.
При дисбактериозе в рационе важны и продукты, богатые пищевыми волокнами – овощи, фрукты, ягоды, зелень, грубый хлеб и крупы. А исключить стоит то, что полезные бактерии не любят больше всего, – продукция с большим количеством сахара и мясо глубокой переработки.
«Дисбактериоз сопровождается и местными симптомами (вздутие, метеоризм, неустойчивый стул). Часто люди замечают, что проблема связана с теми или иными продуктами, – например, с бобовыми, гороховыми, свежими яблоками. Соответственно, это нужно корректировать – не злоупотреблять едой, от которой плохо», – заключил диетолог.