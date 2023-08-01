Врач назвала главные причины утомляемости и головокружений

Врач рассказала, что может быть причиной быстрой утомляемости не смотря на отдых и частых головокружений.

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Железодефицитная анемия — это состояние, когда в организме не хватает железа. Оно может возникнуть из-за нескольких причин, которые нам рассказала врач Елена Богатова.

Прежде всего, это связано с недостаточным употреблением железа с пищей. Его можно получить из мяса, рыбы, орехов, зелёных овощей и других продуктов. Ещё одна причина — потеря крови. Это часто происходит у женщин во время менструации и у людей с кровотечениями, вызванными язвами желудка, геморроем и другими проблемами.

Иногда дефицит железа связан с его плохим усвоением в организме, например, при наличии непереносимости глютена, хроническом гастрите или язвенной болезни желудка. Беременные женщины, дети и те, кто столкнулся с кровопотерей, также могут испытывать повышенную потребность в железе.