Колит: симптомы, причины, лечение

Колит — это заболевание, при котором у человека воспаляется слизистая оболочка толстого кишечника. Чаще всего встречается у мужчин и женщин старше 40 лет, а также является наиболее распространенной патологией желудочно-кишечного тракта. Воспаление способно привести к эрозии, язве и некрозу слизистой кишечника.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении колита — в материале "Рамблера".

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Симптомы

Обычно симптомы зависят от разновидности колита. При острой форме колита ярко выражены признаки нарушения функций кишечника. Инфекционный колит характеризуется ознобом, повышенной температурой тела, слабостью.

Общие симптомы колита следующие:

слабость и усталость;

резь и спазмы в животе и в области прямой кишки:

жидкий стул или запоры;

неприятные ощущения при дефекации, в том числе жжение анального отверстия;

ложные позывы к дефекации;

диарея с кровью и слизью;

резкое снижение массы тела.

Причины

На появление колита могут повлиять неправильное питание, абсолютно неконтролируемый прием лекарств, а также проблемы с иммунной системой. От причины зависит, в каком именно месте возникнет воспаление: в верхних отделах, на границе с тонким кишечником, в области прямой кишки или сразу во всех участках органа.

Среди причин — проникновение в кишечник бактерий и вирусов, которые вызывают инфекцию. Подобное может случиться во время приема пищи или операции. Патогенные микроорганизмы также могут проникнуть в кишечник из другого органа через кровь и лимфу.

Колит может развиться, если нарушается кровоснабжение толстой кишки вследствие сужения артерий. При слабом иммунитете защитные системы организма будут атаковывать собственные ткани, что также может привести к колиту. Заболевание может вызвать прием антибиотиков и нестероидных противовоспалительных средств, которые негативно сказываются на кишечнике.

Еще одна причина, влияющая на возникновение колита, — осложнение других болезней пищеварительной системы. Кроме того, колит довольно часто находят у людей, которые перебарщивают с алкогольными напитками.

Лечение

При инфекционном колите проводят антибактериальную терапию, то есть назначают прием антибиотиков. Они помогают бороться с инфекцией. Чтобы устранить диарею, пациентов просят принимать вяжущие средства. Боли убирают при помощи спазмолитиков, а для нормализации кишечника советуют обратить внимание на пробиотики и энтеросорбенты.

Более того, важно придерживаться лечебной диеты, которая уменьшит нагрузку на органы желудочно-кишечного тракта и поможет при заживлении слизистой. Обычно из рациона полностью убирают жаренную пищу, острые, кислые, сладкие и газообразующие продукты.