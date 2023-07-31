Эпидемиолог назвал страны, где есть холера

«Холера продолжает быть актуальной, она интенсифицируется в августе-сентябре. Заражение холерой происходит через воду, несоблюдение гигиенических требований, пищу. Если говорить об африканском регионе, то это ряд стран, таких как Конго, Зимбабве, Кения и так далее… Их порядка 20 стран. В Юго-Восточной Азии - Бангладеш, Индия, Непал, Таиланд. Кроме того, холера есть в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии, Пакистане, Сомали, Китае, Филиппинах, США, Доминикане, Испании, Италии, Швеции», - сказал Онищенко.