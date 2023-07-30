В Индии сообщили о резкой вспышке лихорадки денге

В Нью-Дели резко растет число случаев лихорадки денге, вирусного заболевания, вызывающего в тяжелых случаях геморрагический шок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения города Саурабха Бхардваджа.

По его словам, с начала года в индийской столице было зафиксировано 187 случаев этого заболевания, что стало рекордом с 2018 года. Более 40 человек заразились в июне, большинство из них стали переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.