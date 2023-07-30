Принимать антидепрессанты в жару рискованно

В интервью изданию Insider специалист отметил, что организм разных людей по-разному может реагировать на прием тех или иных лекарственных средств. Но, независимо от типа антидепрессантов, такие препараты увеличивают вероятность теплового удара и болезней, вызываемых жарой. Фармацевт уточнил, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина заставляют больше потеть. А из-за большой потери жидкости может возникнуть обезвоживание.

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Более старый тип средств от депрессии — трициклические антидепрессанты — действуют противоположно, останавливая выработку пота потовыми железами. Уит пояснил, что в этом случае организм не может правильно регулировать температуру тела и, скорее всего, перегреется.