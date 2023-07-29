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Иммунолог Крючков: С корью поможет справиться массовая вакцинация

Корь является опасным заболеванием, которое имеет большую скорость распространения среди людей. Она вызывает высокую температуру тела и характеризуется сыпью на кожных покровах, сосредоточенных главным образом на верхней части человеческого тела.

Иммунолог рассказал, что поможет справиться с корью
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Кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что с осени прошлого года в России возросло количество заболевших не только корью, но также краснухой и ветрянкой.

В связи с этим медик настоятельно рекомендовал населению страны сделать прививки от этого заразного заболевания. Специалист подчеркнул, что справиться с распространением инфекции поможет массовая вакцинация россиян.