Иммунолог рассказал, что поможет справиться с корью

Корь является опасным заболеванием, которое имеет большую скорость распространения среди людей. Она вызывает высокую температуру тела и характеризуется сыпью на кожных покровах, сосредоточенных главным образом на верхней части человеческого тела.

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Кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что с осени прошлого года в России возросло количество заболевших не только корью, но также краснухой и ветрянкой.