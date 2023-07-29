После бутерброда с красной рыбой можно заболеть листериозом

Сырая и копчёная рыба нередко заражена болезнетворными бактериями — листериями, которые и вызывают это заболевание.

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Чей-то организм может даже не почувствовать попадание заразы, а чей-то более ослабленный рискует ослабнуть ещё больше. Для некоторых групп людей листериоз может закончиться летальным исходом, предупредили журналисты.

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Листериоз: что это такое

Это инфекционное заболевание, которое проявляется большим разнообразием симптомов. Болезнь может протекать как в скрытой форме, так и в тяжёлой, с серьёзным поражением нервной системы и сепсисом — вплоть до летального исхода. В особой зоне риска — беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом и те, кто принимает иммунодепрессанты. Чаще всего заражение происходит через сырые или недостаточно термически обработанные продукты — сырое молоко, домашнее мороженое, масло, мягкие сыры, рыбу, сырокопчёную колбасу и другие продукты. Попасть в организм бактерия может с плохо вымытыми продуктами либо с грязной водой при купании в водоёмах.

Листериоз: как протекает болезнь

В основном заболевание либо остаётся незамеченным, либо протекает в форме лёгкого недомогания. При этом нередки случаи, когда бактерия вызывает более серьёзные симптомы. Среди них:

высокая температура (выше 38 градусов);

озноб;

слабость;

ломота;

диарея;

спутанность сознания;

судороги;

проблемы с равновесием.

Риски для беременных вырастают в 20 раз. Например, в 2019 году в Англии и Уэльсе у трети всех заболевших женщин случился выкидыш либо мертворождение. Негативные последствия в виде сепсиса или менингита могут проявиться у пожилых людей, которые подхватили эту бактерию. Смертность среди людей с повышенными рисками составляет 20–30%.

Как защитить себя

Ежегодно в РФ регистрируют до 100 случаев заболевания листериозом. Болезнь не вызывает массовых вспышек, но менее опасной она от этого не становится. Вот несколько советов, как себя обезопасить: