The Sun: после бутерброда с красной рыбой можно заболеть листериозом
Сырая и копчёная рыба нередко заражена болезнетворными бактериями — листериями, которые и вызывают это заболевание.
Чей-то организм может даже не почувствовать попадание заразы, а чей-то более ослабленный рискует ослабнуть ещё больше. Для некоторых групп людей листериоз может закончиться летальным исходом, предупредили журналисты.
Листериоз: что это такое
Это инфекционное заболевание, которое проявляется большим разнообразием симптомов. Болезнь может протекать как в скрытой форме, так и в тяжёлой, с серьёзным поражением нервной системы и сепсисом — вплоть до летального исхода. В особой зоне риска — беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом и те, кто принимает иммунодепрессанты. Чаще всего заражение происходит через сырые или недостаточно термически обработанные продукты — сырое молоко, домашнее мороженое, масло, мягкие сыры, рыбу, сырокопчёную колбасу и другие продукты. Попасть в организм бактерия может с плохо вымытыми продуктами либо с грязной водой при купании в водоёмах.
Листериоз: как протекает болезнь
В основном заболевание либо остаётся незамеченным, либо протекает в форме лёгкого недомогания. При этом нередки случаи, когда бактерия вызывает более серьёзные симптомы. Среди них:
- высокая температура (выше 38 градусов);
- озноб;
- слабость;
- ломота;
- диарея;
- спутанность сознания;
- судороги;
- проблемы с равновесием.
Риски для беременных вырастают в 20 раз. Например, в 2019 году в Англии и Уэльсе у трети всех заболевших женщин случился выкидыш либо мертворождение. Негативные последствия в виде сепсиса или менингита могут проявиться у пожилых людей, которые подхватили эту бактерию. Смертность среди людей с повышенными рисками составляет 20–30%.
Как защитить себя
Ежегодно в РФ регистрируют до 100 случаев заболевания листериозом. Болезнь не вызывает массовых вспышек, но менее опасной она от этого не становится. Вот несколько советов, как себя обезопасить:
- не ешьте продукты без длительной термической обработки (сырое молоко, мягкие сыры) и с сомнительной репутацией (пирожки в ларьках и шаурму в непроверенных местах);
- не употребляйте в пищу полежавшие продукты;
- следите за сроками годности и условиями хранения еды;
- жарьте, варите и тушите продукты из мяса, птицы, яиц и субпродуктов до полной готовности.