$90.98+0.9699.96-0.26

Врач назвал малоизвестный симптом болезни сердца

Если при активной ходьбе вы чувствуете боль в мышцах, это может быть первым симптомом проблем с сердцем. Профессор Дэвид Ньюби из Британского Фонда сердца напоминает, что не стоит списывать подобные ощущения на усталость или старение. Игнорирование симптомов может обернуться инсультом или сердечным приступом.

Врач назвал малоизвестный симптом болезни сердца
© Чемпионат.com

Ходьба — один из самых простых видов кардионагрузки. Прогулка может помочь взбодриться и справиться с негативными эмоциями. Но если в момент ходьбы вы испытываете не прилив сил, а болезненные ощущения, необходимо обратить на это внимание. Доктор, Дэвид Ньюби, объясняет:

Если при ходьбе вы испытываете сжимающее, спазматическое ощущение в икрах, стоит обратиться к врачу, так как это может быть признаком нездоровья.

Если при ходьбе вы испытываете сжимающее, спазматическое ощущение в икрах, стоит обратиться к врачу, так как это может быть признаком нездоровья.

Подобное чувство может быть симптомом заболевания периферических артерий. Такой диагноз связан с накоплением жировых отложений в артериях, из-за чего кровоснабжение органов нарушается. Впоследствии это становится причиной инсультов и сердечных приступов. Поэтому не стоит относиться к боли в ногах халатно.

Главное о здоровье
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости