Хирург объяснил, как самостоятельно определить начало гангрены

Гангрена — это серьезное заболевание, которое характеризуется гибелью тканей, и она может быть незаметной. Об этом РИАМО сообщил врач-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Тигран Бохян. Он добавил, что при гангрене меняется цвет кожи в пораженной области – она может стать бледной или черной.

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«Начало гангрены может быть незаметным, но со временем появляются определенные симптомы. Среди них: боль в области поражения, отек пораженной области, появление язвы или раны, которая не заживает в течение длительного времени», – рассказал Бохян.

Он добавил, что определить начало гангрены можно еще по двум признакам: изменение цвета кожи в пораженной области — она может стать бледной или черной, а из раны начнутся гнойные выделения.

«Диагноз ставится на основании анамнеза и объективного осмотра: кожные покровы темнеют, конечность иссушается, по объему становится меньше, чем непораженная конечность. Также пропадает пульс на сосудах пораженной конечности и можно четко обозначить границу между очагами некроза и здоровой тканью», – уточнил врач.

Он подчеркнул, что человек может самостоятельно определить начало гангрены, если он обратит внимание на перечисленные симптомы и незамедлительно обратится к врачу.