Стоматолог рассказала о мифе про боль при удалении зуба под анестетиком

Сильная боль при удалении зуба под анестетиком является мифом, рассказала News.ru стоматолог, доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Надежда Патлатая. Она подчеркнула, что анестетик блокирует нервные импульсы в головной мозг, вызывая эффект полного отсутствия боли. Специалист рассказала, что препарат начинает действовать через 1-3 минуты, пациент не будет чувствовать боль от 20 минут до трех часов в зависимости от препарата, его объема, концентрации и показаний для конкретного пациента. Эксперт заверила, что современные анестетики безопасны, но врач обязательно поинтересуется, делали ли раньше пациенту обезболивание и были ли у него проблемы с анестезией. Это делается, чтобы предупредить возможную аллергическую реакцию, уточнила Патлатая. Ранее врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала "Газете.Ru", в каких случаях от зубов мудрости следует избавиться.