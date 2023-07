Что нужно знать о вирусах гепатита

Вирусный гепатит не одна, а пять болезней. Их вызывают разные вирусы, но все они поражают печень. Самые опасные из них — вирусы гепатита B и C: от инфицирования до появления симптомов могут пройти годы, а иногда десятилетия — за это время печень сильно повреждается. Часто у больных со временем развивается цирроз или рак.

Вирусные гепатиты бывают острыми или хроническими. Наиболее опасные из них вызваны вирусами гепатита B и C. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году с хроническим гепатитом B или C жили 354 млн человек, 3 млн человек за год заразились. На гепатиты B и C пришлось 96% из 1,1 млн смертей от вирусных гепатитов (в июне 2022 года ВОЗ заявляла о "более чем 350 млн людей, живущих с гепатитом").