В чем разница между ОРВИ, ОРЗ и гриппом
Дать ответ на вопрос: "Чем отличается грипп от ОРВИ и ОРЗ у взрослых и детей?", можно, если проанализировать ключевые аспекты разницы между заболеваниями.
Во-первых, стоит понимать разницу между ОРВИ и ОРЗ. Некоторые считают, что ОРЗ - устаревшее наименование. Однако это не так. Под данной аббревиатурой скрывается "Острое респираторное заболевание", которое образуется в организме человека под воздействием вирусных бактерий. ОРВИ же расшифровывается, как "Острая респираторная вирусная инфекция". И стоит понимать, что это - просто более точное наименование.
А потому ОРВИ по существу входит в группу ОРЗ-заболеваний, представляя собой несколько иную форму респираторных болезней. При этом грипп уже входит в ОРВИ, поскольку последняя считается и вовсе самым распространенным заболеванием в мире.
Разница между ОРВИ и гриппом
Наглядно увидеть разницу между двумя заболеваниями можно, если сравнить определенные последствия болезни между собой. В частности, можно посмотреть на следующие отличия:
- ОРВИ - медленное и плавное (2-3 дня);
- грипп - быстрое (1 - 2 часа);
- ОРВИ - постепенно поднятие (38,5 градусов, нормализация через 2 дня);
- грипп - резкое поднятие( свыше 39, нормализация через 7 дней);
- ОРВИ - сильная заложенность носа;
- грипп - легкий насморк, проходящий за 2 дня;
- ОРВИ - сильная боль, изменение голоса;
- грипп - небольшое першение и покраснения;
Чихание:
- ОРВИ - один из основных признаков, сильный уровень;
- грипп - почти всегда отсутствует;
- ОРВИ - проявляется сразу;
- грипп - постепенно развивается, сопровождается болью в груди;
- ОРВИ - почти не наблюдаются;
- грипп - иногда сопровождают.
Критерии сравнения можно перечислять еще долго, однако уже из написанного выше видна колоссальная разница. Грипп - это другое заболевание и, несмотря на схожие симптомы, оно протекает в другой форме. Впрочем, как уже упоминалось выше, лечение зачастую подразумевает потребление практически одних и тех же лекарственных препаратов.