В чем разница между ОРВИ, ОРЗ и гриппом

Дать ответ на вопрос: "Чем отличается грипп от ОРВИ и ОРЗ у взрослых и детей?", можно, если проанализировать ключевые аспекты разницы между заболеваниями.

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Во-первых, стоит понимать разницу между ОРВИ и ОРЗ. Некоторые считают, что ОРЗ - устаревшее наименование. Однако это не так. Под данной аббревиатурой скрывается "Острое респираторное заболевание", которое образуется в организме человека под воздействием вирусных бактерий. ОРВИ же расшифровывается, как "Острая респираторная вирусная инфекция". И стоит понимать, что это - просто более точное наименование.

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А потому ОРВИ по существу входит в группу ОРЗ-заболеваний, представляя собой несколько иную форму респираторных болезней. При этом грипп уже входит в ОРВИ, поскольку последняя считается и вовсе самым распространенным заболеванием в мире.

Разница между ОРВИ и гриппом

Наглядно увидеть разницу между двумя заболеваниями можно, если сравнить определенные последствия болезни между собой. В частности, можно посмотреть на следующие отличия:

ОРВИ - медленное и плавное (2-3 дня);

грипп - быстрое (1 - 2 часа); Развитие болезни:

ОРВИ - постепенно поднятие (38,5 градусов, нормализация через 2 дня);

грипп - резкое поднятие( свыше 39, нормализация через 7 дней); Температура:

ОРВИ - сильная заложенность носа;

грипп - легкий насморк, проходящий за 2 дня; Насморк:

ОРВИ - сильная боль, изменение голоса;

грипп - небольшое першение и покраснения; Горло:

Чихание:

ОРВИ - один из основных признаков, сильный уровень;

грипп - почти всегда отсутствует;

ОРВИ - проявляется сразу;

грипп - постепенно развивается, сопровождается болью в груди; Кашель:

ОРВИ - почти не наблюдаются;

грипп - иногда сопровождают. Тошнота или рвота: