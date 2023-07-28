Анемия: симптомы, причины, лечение

На сегодняшний день анемия является серьезной проблемой в сфере здравоохранения. По оценкам ВОЗ, во всем мире от недуга страдают около 40% детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет и примерно такое же количество женщин 15-50 лет. В целом заболевание диагностировано более чем у 2 миллиардов человек.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении заболевания – в материале "Рамблера".

Симптомы

Анемия представляет собой патологическое состояние, для которого характерны пониженный уровень эритроцитов или концентрации гемоглобина в них. Так как последний отвечает за перенос кислорода от легких ко всем тканям организма, при его дефиците кровь начинает менее активно снабжать ткани кислородом.

Подобное приводит к появлению таких симптомов, как повышенная усталость и слабость, пониженная работоспособность, головокружение и обморочное состояние. Часто у пациентов с данным диагнозом наблюдаются одышка, бледность кожных покровов, звон в ушах, "мушки" перед глазами, учащенные пульс и сердцебиение. Выпадение и ломкость волос, сухость кожи также могут свидетельствовать о развитии недуга.

Причины

Анемия возникает из-за нарушения образования эритроцитов или их потери с кровью. Этому способствуют различные факторы, начиная от образа жизни и заканчивая хроническими кровопотерями. Наиболее распространенными причинами являются низкий уровень железа в крови, болезни желудочно-кишечного тракта и тяжелые инфекционные заболевания. Состояние нередко диагностируется у женщин во время беременности и после родов.

Генетический фактор также играет немаловажную роль в развитии болезни.

Лечение

Как правило, при выявлении анемии назначается витамин В12: в виде капель, таблеток или внутривенных инъекций – в зависимости от тяжести недуга и признаков его проявления.