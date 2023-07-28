«Через кровь и поцелуй»: врач объяснил, как можно заразиться гепатитом B

Человек может заразиться гепатитом B при половом контакте, через поцелуй, слюну или при переливании крови. Об этом РИАМО рассказал врач-терапевт, главный врач здравницы «Лаго-Наки» Сергей Демчук.

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«Он может передаваться от больного к здоровому члену семьи при отсутствии в организме последнего антител. Также при попадании биологических жидкостей на поврежденные участки кожи или слизистых (невысокий риск)», — продолжил эксперт.

Врач пояснил, что есть два типа инфекции гепатита В — острая и хроническая. Первая характеризуется тем, что человек заражается впервые, симптомы в этом случае могут отсутствовать, но могут и проявляться, например, в виде печеночной недостаточности. Взрослые пациенты чаще всего выздоравливают без дальнейших проблем, отметил Демчук.

Хронический тип инфекции проявляется, если вирус остается в крови более полугода. Обычно данный тип не развивается у большинства взрослых, однако, младенцы и маленькие дети находятся в зоне риска.

«У них может развиться хронический гепатит B. Таким образом, главные группы риска: новорожденные, матери которых болеют гепатитом, и медработники», — уточнил терапевт.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра Екатерина Федосьина до этого говорила, что комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий позволяет снизить заболеваемость острыми вирусными гепатитами А, В и С в России. Однако она отметила, что в стране в январе 2023 года заболеваемость острыми гепатитами резко выросла на 45%.