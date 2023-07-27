Хирург перечислил явные симптомы некроза

Хирург Бохян: гангрену можно определить по изменению цвета кожи. Это серьёзное заболевание, при котором ткани постепенно начинают отмирать. Однако, несмотря на всю тяжесть болезни, поначалу её симптомы можно не заметить: иногда гангрена протекает скрытно. О том, как её всё же можно выявить, рассказал врач-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Тигран Бохян.

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Гангрена: симптомы и лечение

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Вообще, гангрена — это отмирание тканей тела из-за отсутствия кровотока или серьёзной бактериальной инфекции. Чаще всего некроз поражает ноги и руки, но иногда может появляться во внутренних органах или в мышцах.

Если человек болеет чем-то, симптоматика чего вредит кровеносным сосудам (например, сахарный диабет, атеросклероз), то вероятность развития гангрены увеличивается.

Признаки гангрены

Как объяснил РИАМО Тигран Бохян, начало гангрены можно и не заметить, но со временем проявляются следующие симптомы:

изменение цвета поражённой области кожи на бледную или чёрную;

появление незаживающей язвы или раны;

выделение гноя из раны;

отёк и боль в зоне поражения.

В процессе конечность начинает иссушаться, становится меньше, а затем пропадает пульс в поражённых недугом сосудах.

Лечение гангрены

Если человек заметил у себя один из вышеперечисленных симптомов, ему стоит немедленно обратиться к специалисту, который назначит лечение.

Проще всего избавиться от гангрены при обнаружении болячки на ранней стадии. В этом случае пациенту могут помочь антибиотики и гипербарическая кислородная терапия. А вот запущенную гангрену придётся удалять. Возможно, даже вместе с конечностью.

Болезнь Романа Костомарова

Яркий пример того, как гангрена может привести к ампутации нескольких конечностей, — жуткая история олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

В январе 2023-го фигурист попал в больницу с тяжёлой пневмонией. Он не мог дышать без специального аппарата, а потом его и вовсе ввели в медикаментозную кому.

Спустя несколько дней у Костомарова начала развиваться гангрена. Некроз распространялся так быстро, что врачам пришлось ампутировать обе стопы спортсмена, а затем кисть одной руки и пальцы на другой.