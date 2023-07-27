Онколог назвал ранние признаки рака простаты

Рак простаты находится на лидирующих позициях в числе онкологических заболеваний, которые часто выявляют у мужчин. При этом на начальных стадиях болезнь протекает практически бессимптомно. Об этом сообщил врач-онкоуролог, андролог-уролог высшей категории «СМ-Клиники» Александр Сысоев в разговоре с Life.

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По словам эксперта, многие считают, что исследоваться на рак простаты необходимо лишь пожилым людям либо тем, у кого имеется генетическая предрасположенность. Но такое мнение ошибочно. С возрастом количество мутаций в ДНК растет, а иммунная система организма не так хорошо улавливает данные «ошибки». Важную роль играют факторы образа жизни, в частности, неправильное питание, нехватка активности, стрессы, курение, алкоголь.

«На ранней стадии рак предстательной железы может протекать без симптомов. Но со временем новообразование обязательно проявит себя, поэтому важно прислушиваться к своему организму и с любыми жалобами обращаться к врачу», — сказал врач.