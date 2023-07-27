Простуда: причины, симптомы, диагностика и способы лечения

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Первые симптомы простуды

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В международной классификации болезней нет определения простуды, поэтому всем пациентам, у которых фиксируются признаки простудных заболеваний, ставится диагноз ОРИ (острая респираторная инфекция) или ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), а также их подвиды – фарингит, трахеит, ринит, ринофарингит.

Простуда передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, при контакте с инфицированными поверхностями или через рукопожатия.

Первые проявления чаще всего возникают на первый-второй день после заражения вирусом или бактерией. Человека беспокоят:

головная боль;

ломота в суставах;

миалгия (синдром боли в мышцах, связках, сухожилиях);

дискомфорт в горле (першение, болезненность, осиплость голоса);

нарушение сна (сонливость или бессонница);

кашель, чихание;

насморк и заложенность носа.

При отсутствии негативных провоцирующих факторов болезненное состояние проходит в течение шести-семи дней.

Среди прочих симптомов некоторые пациенты отмечают расстройство стула и воспаление шейных лимфатических узлов. Температура тела не поднимается выше 38°С, обычно она находится в субфебрильном диапазоне (от 37°С до 37,9°С). У детей и взрослых простуда протекает с приблизительно одинаковыми симптомами, однако у детей несколько чаще наблюдаются нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Как отличить симптомы простуды от других заболеваний

Простуда характеризуется лёгким течением и не стремительным развитием симптоматики. Зонами поражения, как правило, являются носоглотка и ротоглотка, при этом осложнения возникают крайне редко. Триггером для развития считаются переохлаждение, сильный стресс или любые другие обстоятельства, которые приводят к снижению иммунитета.

Чем слабее защитные функции организма, тем человек более восприимчив к бактериальным и вирусным инфекциям, а значит, вероятность заражения повышается. Кроме того, мужчине или женщине со слабой иммунной защитой необходимо небольшое количество вирусных частиц для инфицирования, поэтому риск развития простуды увеличивается.

Грипп отличается от простуды резким нарастанием симптомов, жаром (температура тела от 38°С до 40°С), насморк может появиться на вторые-третьи сутки после начала заболевания, чихание чаще всего отсутствует либо появляется через несколько дней после начала патологии, боль в горле и кашель обычно возникают на второй день болезни.

Гриппозная инфекция сопровождается сильной, иногда нестерпимой, головной болью и ломотой в теле, ознобом, пониженным аппетитом, тошнотой, покраснением глаз. Несвоевременное лечение приводит к осложнениям в виде отита (заболевание уха), пневмонии (заболевание лёгких), бронхита (воспаление слизистой оболочки бронхов), миокардита (поражение сердечной мышцы), гломерулонефрита (заболевание почек).

Для коронавирусной инфекции также характерно острое начало болезни, при этом заболевание в большинстве случаев проявляется сухим кашлем, затруднённым дыханием, тяжестью в грудной клетке, высокой температурой и сильной слабостью.

Довольно редко у пациентов наблюдаются насморк и чихание. У многих людей, перенёсших тяжёлую форму ковида, возникают осложнения. Наиболее часто поражаются лёгочная система и центральная нервная система, также в постковидном периоде выявляются патологии сердца, пищеварительного тракта, щитовидной железы.

Что делать, если появилась температура без симптомов простуды?

Измерьте температуру с помощью термометра, чтобы убедиться в точности показаний. Если она действительно выше 37 градусов Цельсия, обратитесь к врачу для консультации с целью выявления возможных причин.

Важно отдохнуть и обеспечить себе достаточный сон.

Соблюдайте водный баланс и употребляйте достаточное количество жидкости, чтобы рассчитать свою индивидуальную норму – нужно умножить 30 мл на массу тела в килограммах.

При температуре выше 38°С обычно рекомендуют приём безрецептурных жаропонижающих препаратов. Однако следует проконсультироваться с врачом перед их применением, чтобы убедиться, что нет противопоказаний.

Как снять симптомы простуды

При первых симптомах простуды, таких как насморк, заложенность носа, боль в горле и лёгкое повышение температуры, можно предпринять следующие шаги:

пейте больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма и облегчить отхождение слизи;

для обеспечения эффективности лечения важно создать благоприятные условия. Так, следует обеспечить нормальную влажность воздуха в помещении (около 70%), например использовать увлажнитель, мокрые полотенца или ёмкости с водой;

отдыхайте и обеспечьте себе достаточный сон для поддержания иммунной системы;

используйте носовые капли или спреи на основе солевых растворов, чтобы облегчить заложенность носа и улучшить дыхание;

избегайте контакта с другими людьми, чтобы не передавать инфекцию.

Что делать при симптомах простуды у детей

Простуда у детей может проявляться следующими симптомами:

насморк с обильным отделением слизи;

заложенность носа и затруднение дыхания;

чихание и кашель;

боль в горле и затруднение глотания;

умеренное повышение температуры;

утомляемость и раздражительность.

Если ваш ребёнок имеет подобные симптомы, рекомендуется обеспечить ему комфорт, отдых, обильное питьё и обратиться к педиатру для консультации и получения дальнейших рекомендаций.

Важно помнить, что каждый человек может реагировать на простуду по-разному. Если симптомы простуды не улучшаются или усиливаются в течение нескольких дней, или если у вас появляются новые или беспокоящие симптомы, рекомендуется обратиться к врачу для получения профессионального медицинского совета и оценки состояния.