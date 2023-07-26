Врачи предупредили о побочном эффекте препаратов от давления

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман предупредили зрителей программы «Жить здорово!» на Первом канале, что от приема некоторых препаратов, понижающих давление, может появиться кашель. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи объяснили, что этот необычный побочный эффект вызывают препараты группы ингибиторов АПФ, название которых оканчивается на «-прил». По словам Гандельмана, кашель возникает из-за расширения сосудов в легких.

«Увеличивается склонность к отеку верхних дыхательных путей, а это вызывает кашель», — рассказал врач.

Малышева добавила, что такой кашель не опасен. Но, по ее словам, многие пациенты начинают неправильное лечение, не понимая, что его вызывали именно лекарства от давления.