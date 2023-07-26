Какие болезни препятствуют сбросу веса

Стресс и проблемы с кишечником и щитовидной железой могут препятствовать похудению, отметила врач Елена Соломатина.

© Ferra.ru

Мешать человеку сбросить вес могут гипотериоз, дисбактериоз и затяжной стресс, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

В первую очередь в этом повинен гипотиреоз — снижение активности щитовидной железы, отвечающей за производство энергии и метаболические процессы в организме. Сбросить вес при таком состоянии затруднительно, отмечает специалист.

Также, по словам диетолога, сложно уменьшить вес при дисбактериозе — нарушения микробного баланса в кишечнике. Из-за этого меняется механизм всасывания поступившей в организм пищи. Она перерабатывается перерабатываются патогенной флорой несколько раз, в результате чего повышается общая калорийность съеденного.