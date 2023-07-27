Перечислены препараты, которые не стоит принимать на ночь

Часто люди, принимая лекарства, не задумываются о времени их приема, однако в некоторых случаях от этого фактора зависит эффективность препарата. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-невролога Наталью Тараненко.

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Так, на дневное время лучше перенести прием лекарств, стимулирующих центральную нервную систему.

К ним, например, относятся некоторые противопростудные и противоаллергические средства, а также препараты, содержащие кофеин.

Дело в том, что они способны спровоцировать бессонницу, которая чревата более тяжелыми последствиями для организма.

Кроме того, перед сном следует отказаться от приема препаратов для похудения, лекарств с содержанием спирта, поскольку последний нарушает фазы сна, а также диуретиков, которые стимулируют мочеиспускание.