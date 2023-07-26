Детей с гепатитом С обеспечат дорогостоящими препаратами

Фонд «Круг добра» получил более 1,5 тысячи заявок на предоставление препаратов детям, страдающим хроническим гепатитом C. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Минздрава России, дети скоро смогут начать получать необходимые лекарства.

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«С этого года родители или законные представители ребенка с хроническим гепатитом С могут подать заявление на обеспечение лекарствами и на портале госуслуг», – сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее попечительский совет фонда включил препараты для лечения гепатита C в список закупок. Государство будет финансировать приобретение дорогостоящих лекарств для детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Поступило уже более 1,5 тысячи заявок, и все одобренные фондом заявки будут выполнены в ближайшее время.