Россиянам напомнили о распространении кишечных инфекций летом

Летом повышается риск заразиться кишечными инфекциями: люди больше времени проводят на свежем воздухе, а температура становится благоприятной для развития возбудителей, в том числе на фруктах и овощах, напомнила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Рос­потребнадзора по Петербургу Ирина Катаева. В рамках пресс-конференции она рассказала, что важно соблюдать меры профилактики: тщательно мыть продукты, руки, покупать еду только в санкционированных местах и соблюдать технику приготовления блюд, сообщают СМИ.

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Лето — это та пора, когда мы много времени проводим на свежем воздухе, когда повышается температура окружающей среды, что является благоприятным фактором для размножения возбудителей, в том числе на продуктах, — отметила специалист.

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Начальник отдела надзора за продукцией в обороте Управления Рос­потребнадзора по Петербургу Инна Соколовская подчеркнула, что летом люди чаще ходят в кафе. В такой ситуации ответственность за здоровье россиян ложится на предпринимателей. Она подчеркнула, что сотрудники общепита должны внимательно следить за составом блюд, параметрами термообработки, сроками годности и обеспечивать стерильность при приготовлении. Соколовская добавила, что некоторые продукты могут способствовать развитию инфекций.

Заведующая инфекционным отделением Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Татьяна Потапова рассказала, что угрозу представляют продукты, которые подолгу находятся на солнце. Инфекционист пояснила, что опасны даже безобидные на первый взгляд пикники. Источниками заражения также являются водоемы. Врач посоветовала на природе использовать антисептики.