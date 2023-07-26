Как обезопасить детей от сахарного диабета в будущем

По словам специалиста, отказ от сладкого и мучного не гарантирует того, что человек застрахован от диабета второго типа — он возникает как последствие ожирения.

Эндокринолог подчеркнул, что диабет не возникает моментально и, как правило, формируется в результате неправильных пищевых привычек в детстве. Он посоветовал следить за питанием своих детей. Если у ребенка пяти лет зафиксирован лишний вес, он находится в группе риска, так как к 30-40 годам у него может быть диабет, предупредил Калинчев.