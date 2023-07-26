Заболевания, которыми можно заразиться на даче

"Прежде всего, на даче можно заразиться гельминтозом, то есть глистными инвазиями. В навозе, которым удобряют почву, могут быть яйца паразитов. Если мы плохо промыли фрукты, овощи или ягоды, чаще всего это клубника или огурцы, то частички почвы остаются на них. При употреблении такой пищи яйца гельминтов могут попасть в наш организм", – предупредила эксперт.