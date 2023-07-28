3 заболевания, при которых опасно пить зеленый чай

Зеленый чай не рекомендуется употреблять при проблемах с желудком, высоком давлении и нарушении сна. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

© Сетевое издание m24.ru

По ее словам, в ряде случаев напиток может негативно влиять на состояние желудочно-кишечного тракта.

"Зеленый чай может повысить кислотность желудка. Поэтому всем, у кого есть гастрит с повышенной кислотностью, пить его нежелательно, чтобы не усугублять проблему", – отметила специалист.

"Зеленый чай содержит кофеин, который тонизирует. Поэтому его нельзя пить, особенно после 16:00, тем, кто страдает бессонницей, нарушением сна".

"Также кофеин может несколько повысить артериальное давление, поэтому, если у человека и так высокие показатели, употреблять напиток нежелательно", – заключила Мухина.

Ранее были названы самые распространенные ошибки, связанные с употреблением кофе. Зачастую его пьют, чтобы справиться с последствиями бессонной ночи. Однако кофе может только усугубить ситуацию. После плохого ночного отдыха человек становится нервным. В свою очередь, тонизирующий напиток способен еще больше усилить этот эффект.