Иммунолог допустил возможность повторного заражения ветрянкой

«В большинстве случаев ветрянкой болеют один раз в жизни именно в такой форме, когда ветряная оспа распространяется по всему телу. Во взрослом состоянии эквивалентом ветрянки является опоясывающий лишай, когда эти же высыпания, которые у ребёнка распространены по всему телу, локализуются в чётко ограниченной определённой области.



Если человек в течение своей жизни не контактировал больше с ветряной оспой, то есть он переболел и больше с ней не контактировал, то при определённых обстоятельствах, в частности, при ослаблении иммунной системы, он может снова заразиться ветрянкой и снова заболеть в развёрнутой форме. Это вообще крайне редкое явление».