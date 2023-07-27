Иммунолог допустил возможность повторного заражения ветрянкой
Это крайне редкое явление. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом.
Тем не менее, у взрослых чаще встречается опоясывающий лишай.Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.
«В большинстве случаев ветрянкой болеют один раз в жизни именно в такой форме, когда ветряная оспа распространяется по всему телу. Во взрослом состоянии эквивалентом ветрянки является опоясывающий лишай, когда эти же высыпания, которые у ребёнка распространены по всему телу, локализуются в чётко ограниченной определённой области.
Если человек в течение своей жизни не контактировал больше с ветряной оспой, то есть он переболел и больше с ней не контактировал, то при определённых обстоятельствах, в частности, при ослаблении иммунной системы, он может снова заразиться ветрянкой и снова заболеть в развёрнутой форме. Это вообще крайне редкое явление».
Болибок добавил, что ветряная оспа может вызывать у взрослых энцефалит, трахеит и пневмонию. Эти осложнения опасны для жизни, отметил специалист.
«Ветрянка хоть и считается несерьёзным детским заболеванием, но для взрослых она представляет серьёзную опасность — именно генерализованная распространённая форма ветряной оспы. Дело в том, что осложнения там могут быть, прежде всего, энцефалит — воспаление оболочек мозга, и, когда генерализованная форма, то вот эти высыпания появляются не только на коже, но могут быть и на слизистых — во внутренних органах, в частности, в дыхательных путях. Могут возникнуть геморрагический трахеит и вирусная пневмония. Это опасные для жизни осложнения».