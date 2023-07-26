Какой витамин надо принимать в пасмурную и дождливую погоду

В пасмурную и дождливую погоду витамин D в организме вырабатывается слабее, поэтому рекомендуется принимать его в лекарственной форме. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

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Эксперт пояснила, что витамин D требуется организму для усвоения кальция и фосфора организмом. Недостаток этого витамина может привести к рахиту, остеопорозу, онкологическим заболеваниям и сердечно-сосудистым патологиям.

Тананакина отметила, что витамин D выпускается в различных лекарственных формах, включая капсулы, жидкость, жевательные таблетки, спрей и инъекционные растворы. Каждый человек может выбрать подходящую форму препарата.

Врач добавила, что витамин D нельзя получить из овощей и фруктов. Он может быть получен только из животных продуктов или синтезирован организмом при воздействии солнечного света на кожу, передает РИАМО.