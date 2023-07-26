Два популярных средства для мини-аборта без рецепта больше не продадут

Минздрав усиливает контроль за лекарственными препаратами для прерывания беременности, которыми женщины пользуются на минимальном сроке. Два средства для абортов будут внесены в перечень средств для количественного учета - аптеки смогут продавать их исключительно по рецепту. Приказ Минздрава России опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

© Российская Газета

Ужесточить правила отпуска таких лекарств предлагается в связи с тем, что аптеки практикуют их свободную продажу без предъявления рецепта. "Это может привести к опасным последствиям для здоровья женщин", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Видео дня

Речь идет о двух лекарствах с действующим веществом (МНН) - "мизопростол " и "мифепристон". Инструкции к ним при применении для медицинского аборта требуют пристального наблюдения врача, а самостоятельное использование повышает вероятность осложнений, вплоть до летального исхода, отмечают авторы проекта приказа.

"Прием данных препаратов с целью искусственного прерывания беременности должен проводиться строго в стенах медицинских организаций, имеющих лицензию на данный вид медицинской деятельности. После приема, согласно клиническим рекомендациям, необходимо наблюдать женщину в течение не менее двух часов с целью оценки ее состояния и оказания медицинской помощи при необходимости", - пояснила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Она также отметила, что ужесточение контроля за оборотом мизопростола и мифепристона не сделает средства экстренной контрацепции менее доступными (это препараты, которые женщины применяют сразу после секса, если считают, что высок риск забеременеть).

"В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установку внутриматочного контрацептива", - цитирует профессора Долгушину портал "ФармМедПром". По ее словам, этих средств и российского, и иностранного производства в аптеках достаточно.

"Дефектуры левоноргестрела на рынке не отмечается. Более того, в случае повышения спроса на эти препараты российские производители готовы оперативно увеличить их выпуск и закрыть потребность рынка в полном объеме", - подтвердил гендиректор Ассоциации российский фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.