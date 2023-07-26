Медицинские специалисты рассказали жителям региона, по каким признакам можно диагностировать инсульт.

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Как сообщили в облздраве, за минувшую неделю врачи оказали медицинскую помощь 104 пациентам с инсультом. Этот показатель соответствует среднему количеству еженедельных обращений в медучреждения.

Чтобы выявить инсульт у человека, следует попросить его улыбнуться. При нарушении кровоснабжения головного мозга половина лица останется неподвижной. Слабость мышц можно определить, предложив удержать руки поднятыми вверх.

Также специалисты рекомендуют попросить повторить простую фразу, если у человека не получится сделать это, то у него возможен острый приступ нарушения кровообращения. Кроме этого, при инсульте у некоторых пациентов кончик высунутого языка отклоняется в сторону очага в головном мозге.