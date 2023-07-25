Чем опасен гепатит и как от него уберечься

Это только кажется, что гепатит – болезнь тех, кто ведёт нездоровый образ жизни. Миф об этом давно ушёл в прошлое. Самый страшный С – давно уже излечим, А – заканчивается выздоровлением, вот только гепатит В остался проблемой для медиков. Чем же опасны проблемы с печенью? Почему гепатит опасен и можно ли от него уберечься?

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Об этом и о многом другом мы спросили у главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Нижегородской области Елены Тихомоловой.

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Попали в клетку

– Елена Геннадьевна, в чём же опасность гепатита?

– Гепатит – это воспаление печени, в результате которого разрушаются её клетки. Причиной могут стать инфекции, злоупотребление алкоголем, жирной пищей, отравление, в том числе лекарственное.

Медики различают острый и хронический вирусный гепатит. Острый гепатит – это фаза, когда организм активно борется с инфекцией, стараясь полностью удалить её из организма. Острый гепатит возникает у всех людей вскоре после инфицирования и длится, как правило, не больше полугода. Хронический гепатит – постоянное воспаление печени. Он наступает, если в течение острой формы организму не удалось справиться с вирусом, в хроническую форму переходят в основном гепатиты В и С.

Если организм не успевает восстанавливать разрушенные клетки печени, они замещаются соединительной тканью – возникает фиброз. Тяжёлая стадия фиброза, когда соединительной тканью заменена значительная часть печени, называется циррозом.

– Считается, что это очень опасно, а при циррозе исход вообще смертельный. Это так?

– Уменьшение количества клеток и замещение их на соединительную ткань приводит к тому, что печень перестаёт выполнять свои функции. А это: обезвреживание аллергенов, ядов, токсинов; удаление из организма избытка гормонов и других токсичных промежуточных и конечных продуктов обмена веществ; обеспечение организма глюкозой; участие в процессах кроветворения, синтеза факторов свёртывающей и противосвёртывающей систем крови; участие в обмене жиров; выполнение роли депо для значительного объёма крови; синтез гормонов.

Таким образом, печень, состоящая в результате болезни из соединительной ткани, не может выполнять большое количество жизненно важных функций, а следовательно, запущенная стадия заболевания – печёночной недостаточности – может привести к смерти.

Распространению вирусных гепатитов способствует то, что в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно. Без лечения хронический вирусный гепатит часто приводит к развитию цирроза или рака печени. Однако многие инфицированные даже не подозревают о своей болезни и не только не лечатся сами, но и неосознанно могут стать источником вируса для других людей.

А и В сидели на трубе

–Какие виды гепатитов существуют и как ими можно заразиться?

– Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. Гепатиты типа В и С приводят к развитию хронической болезни у сотен миллионов людей и являются самой распространённой причиной цирроза и рака печени.

Основной механизм передачи гепатитов А и Е – фекально-оральный, то есть через заражённую воду, пищу, а также в быту.Вирусы гепатитов В, С и D содержатся в биологических жидкостях больного человека – в крови, слюне, сперме, отделяемом из влагалища. Заразиться другой человек может в случае попадания вируса в кровь или на повреждённую кожу и слизистые.

Основные обстоятельства, при которых возможно заражение гепатитами B и С: внутривенные наркотики (при повторном использовании шприцев); незащищённые половые контакты; передача вируса ребёнку в родах; переливание непроверенной крови и её компонентов; татуировки, пирсинг, маникюр в ненадёжных салонах; при совместном использовании острых и ранящих предметов: маникюрные ножницы, бритвы, зубные щётки.

– Говорят, что симптомы у многих видов гепатита не считываются. Но на что нужно обратить внимание?

– На ранних стадиях течения болезни у многих пациентов симптомы могут быть слабо выраженными либо отсутствовать вообще. На более поздних стадиях, при серьёзных поражениях печени могут появиться более заметные симптомы. Поэтому различают ранние и поздние симптомы.

Чаще всего на ранних стадиях вирусного гепатита пациентов ничего не беспокоит. Либо это может быть: чрезмерная утомляемость, снижение работоспособности, боль в мышцах, головная боль. Данные симптомы связаны с наличием самого вируса, а не с поражением печени.

На поздних стадиях, когда происходит существенное повреждение органа, развиваются яркие симптомы печёночного заболевания. Когда говорят о поздних симптомах гепатита, чаще всего имеют в виду проявления цирроза печени.

желтуха (из-за накопления в них билирубина),

потемнение мочи (также из-за избытка билирубина),

сосудистые звездочки на коже,

«печёночные ладони» – покраснение ладоней,

зуд кожи (из-за накопления желчных кислот, которые в здоровом состоянии должны выводиться печенью),

кровотечение из вен пищевода (из-за расширенности и «переполнения» вен, несущих кровь к печени),

длительные кровотечения и образование больших гематом (из-за нарушения синтеза факторов свёртываемости крови),

тошнота и рвота (из-за нарушения обмена веществ),

боли в области живота,

асцит – накопление свободной жидкости в брюшной полости (из-за портальной гипертензии),

а ещё печёночная энцефалопатия – нарушение функционирования головного мозга (из-за накопления необезвреженных токсических веществ). Такими симптомами являются:

– Правда ли, что можно не знать о своей болезни?

– Хронический вирусный гепатит протекает практически без симптомов, поэтому можно годами болеть и не подозревать об этом. Очень важно регулярно сдавать специальные анализы для исключения заболевания. Для гепатита В – это определение поверхностного антигена (HBsAg). Для гепатита С – на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV). Эти анализы входят в программу ОМС и их можно сдать бесплатно, получив направление у участкового терапевта.

Если в крови обнаружен поверхностный антиген (HBsAg) – значит, вы больны хроническим вирусным гепатитом В. Если в крови обнаружены антитела к вирусу гепатита С, значит ваш организм когда-то сталкивался с вирусом гепатита С, но это ещё не значит, что вы больны хроническим вирусным гепатитом С. Чтобы поставить диагноз, нужно сдать качественный анализ (ПЦР), который определяет наличие вируса гепатита С в крови.

– Существуют ли меры профилактики для вирусных гепатитов? Можно ли обезопасить себя?

– Безусловно, для всех вирусных гепатитов существуют меры профилактики.

Так, профилактика гепатитов А и Е – это использование качественной воды для питья; соблюдение личной гигиены, регулярное мытьё рук; мытьё фруктов и овощей; тщательная обработка пищевых продуктов.