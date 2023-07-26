Офтальмолог рассказала о влиянии питания на зрение

Питание влияет на многие процессы в организме, в том числе и на зрение. Врач-офтальмолог Валентина Меркулова рассказала, какие продукты помогают лучше видеть.

«Чтобы зрение оставалось в норме, важно следить за потреблением витаминов, каротиноидов, разных микроэлементов и омега-3 на ежедневной основе», – объясняет Меркулова.

Нужно есть рыбу, мясо, орехи, яйца, бобовые, зелень, овощи и фрукты оранжевого цвета, зелень, оливки и оливковое масло и молочные продукты. Зеаксантин, который содержится в зеленых листовых овощах (брокколи, петрушка, горошек), помогает защитить сетчатку глаза от ультрафиолетовых лучей.

Хорошей микроциркуляции в сетчатке глаза способствует Омега-3, которая есть в рыбе и морепродуктах, семенах льна и шпинате. Хороший вариант для поддержания зрения – средиземноморская диета, при которой человек употребляет много злаков, фруктов, овощей и бобовых.