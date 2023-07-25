Врач высказался об эффективности нового средства против деменции

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался об эффективности нового средства против наиболее распространенного типа деменции — болезни Альцгеймера. В разговоре с «Общественной службой новостей» специалист рассказал, действительно ли биологически активная добавка (БАД) для наращивания мышц защитит от этого недуга.

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Мясников заявил, что не встречал в научной литературе данных о клинических испытаниях БАДа для наращивания мышечной массы. По словам врача, каких-либо теоретических предпосылок к использованию этой добавки для предотвращения болезни Альцгеймера им также обнаружено не было.

«Кроме легкомысленных публикаций в СМИ нигде, ни в какой научной литературе информации об этом (об эффективности БАДа для мыщц против болезни Альцгеймера — прим. «Ленты.ру») нет», — добавил он.