Врач высказался об эффективности нового средства против деменции

Врач высказался об эффективности нового средства против болезни Альцгеймера
Врач и телеведущий Александр Мясников высказался об эффективности нового средства против наиболее распространенного типа деменции — болезни Альцгеймера. В разговоре с «Общественной службой новостей» специалист рассказал, действительно ли биологически активная добавка (БАД) для наращивания мышц защитит от этого недуга.
Мясников заявил, что не встречал в научной литературе данных о клинических испытаниях БАДа для наращивания мышечной массы. По словам врача, каких-либо теоретических предпосылок к использованию этой добавки для предотвращения болезни Альцгеймера им также обнаружено не было.
«Кроме легкомысленных публикаций в СМИ нигде, ни в какой научной литературе информации об этом (об эффективности БАДа для мыщц против болезни Альцгеймера — прим. «Ленты.ру») нет», — добавил он.
О том, что БАД для мышц может предупредить развитие деменции, США. Согласно результатам их исследования, добавка, которую используют бодибилдеры для наращивания мышечной массы, — бета-гидроксиметилбутират — может улучшить память и защитить от болезни Альцгеймера.