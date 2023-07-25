Можно ли убрать межпозвоночную грыжу без операции

Невролог Демьяновская: полностью избавиться от грыжи можно без операции. Для того чтобы дело до неё не дошло, нужно вовремя диагностировать наличие недуга. А дальше её можно вылечить с помощью консервативного лечения. Хирургическим путём межпозвоночную грыжу убирают, если нет позитивных изменений и то не сразу, рассказала к. м. н., врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Как появляется межпозвоночная грыжа

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Обычно это происходит постепенно и начинается с периодических не слишком выраженных болей в спине.

Сами по себе межпозвонковые диски прочные и эластичные, внутри каждого — полужидкое ядро, которое предохраняет позвонки от травм, а вокруг ядра — плотное фиброзное кольцо. После травм или чрезмерной осевой нагрузки толщина фиброзного кольца снижается, и в этом месте ядро диска выбухает наружу. Всё это приводит к тому, что меняется контур диска и появляется протрузия — грыжа.

Она постепенно увеличивается в размерах и может привести к нарушению целостности фиброзного кольца, а после уже возможны неожиданные проблемы со здоровьем, предупредила врач.

В зоне риска те, кто занимается тяжёлым физическим трудом, ведёт малоподвижный образ, а также люди с лишним весом.

Симптомы межпозвоночной грыжи

Признаков этого недуга много, но опасно то, что их может и не быть вовсе — пока грыжа не начала контактировать со спинномозговыми корешками.

Источником боли становятся мышцы спины, так как они рефлекторно напрягаются, пытаясь улучшить ситуацию. Ещё могут появиться слабость, онемение в руках и ногах, а также нарушиться работа тазовых органов — из-за того, что грыжа сдавливает спинномозговые корешки и нарушает проведение двигательных и чувствительных нервных импульсов.

Сдавление корешка межпозвоночной грыжей проявляется так:

ноющая боль в спине в сочетании со стреляющей или жгучей болью, отдающей в руку или ногу, усиливается при резких поворотах или наклонах;

онемение или покалывание в конечностях;

могут быть недержание мочи и кала, реже — проблемы с эрекцией.

Специалист порекомендовала обратиться за консультацией к неврологу при наличии хотя бы одного из симптомов. Для того чтобы поставить диагноз и уточнить локализацию грыжи, нужно будет сделать рентгенографию, МРТ и электронейромиографию.

Лечение

Без операции

По словам Демьяновской, мнение о том, что грыжу можно убрать только хирургическим путём, ошибочно. С помощью консервативного лечения, назначенного неврологом, можно не допустить или уменьшить патологическое воздействие на корешок и снизить интенсивность болевого синдрома.

Если грыжа больше 5 мм, также потребуется консультация нейрохирурга. Этот специалист хоть и оперирует грыжи, но режет не всех подряд — ориентируется на клинические проявления.

Операция

Этот вариант избавления от грыжи остаётся в том случае, если и после лечения сохраняются симптомы, а на МРТ видно, что размер её только увеличивается, а также нарушена функция внутренних органов на фоне сдавливания нервных структур или есть другие признаки воздействия на корешок.

«На принятие решения об оперативном лечении в идеале отводится три месяца, если позволяет самочувствие», — отметила невролог.

Профилактика

Чтобы предупредить межпозвоночную грыжу, рекомендуют быть физически активным. Но не без разбора: неумеренные осевые нагрузки запрещены (прыжки и поднятие тяжестей). Также важно не игнорировать боль в спине.

Если она не проходит, плюс появляется онемение или покалывание в руках и ногах, нужно посетить невролога или терапевта. Затягивать с этим не стоит, так как именно ранняя диагностика позволяет не допустить развития тяжёлых осложнений и зачастую избежать операции.

Причины

Как мы уже выяснили, межпозвоночная грыжа появляется вследствие повреждения фиброзной оболочки. Происходить это может из-за разных обстоятельств.

Помимо травм, играет роль отсутствие в рационе рыбы и мяса, рассказал основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко.

Без белковой пищи организм не может вырабатывать коллаген, а с возрастом его и так становится меньше. В результате и межпозвоночные диски не могут полностью выполнять свои функции.