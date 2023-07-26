Частое вздутие живота: причины и способы лечения

Вздутие живота – довольно частая история, с которой каждый сталкивался хотя бы раз. Это состояние характеризуется увеличением брюшной полости и нередко сопровождается чувством распирания и болевыми ощущениями.

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, по каким причинам у некоторых этот недуг проявляется слишком часто и как можно избавиться от этой проблемы.

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Вздутие живота— достаточно распространённая проблема, характеризующаяся избыточным газообразованием и/или ощущением распирания. Данное состояние может быть одним из проявлений болезни желудочно—кишечного тракта, или, в большинстве случаев, особенностью рациона питания.

Известно, что некоторые продукты могут провоцировать ощущение вздутия. Ранее считалось, что вздутие вызывает грубая клетчатка, содержащаяся во многих овощах, фруктах, злаковых продуктах. Однако, согласно данным проведённых исследований, причиной развития вздутия являются определенные углеводы. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

К углеводам, вызывающим вздутие, по утверждения эксперта, относятся:

Лактоза, или молочный сахар

Фруктоза

Невсасываемые углеводы (фруктаны, галактаны)

Сахарные спирты (сорбитол, маннитол)

Механизм развития вздутия, при употреблении продуктов, содержащих вышеуказанные углеводы, заключается в том, что эти углеводы плохо всасываются в тонкой кишке (фруктоза, лактоза, полиолы) или не всасываются вовсе (фруктаны и галактаны). Невсосавшиеся молекулы поступают в толстую кишку, где очень быстро расщепляются нормальными бактериями с образованием газов, прежде всего водорода. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Симптомы вздутия при употреблении продуктов, содержащих данные углеводы, носят дозозависимый эффект, то есть употребление небольших порций может не сопровождаться выраженными симптомами вздутия, однако, при значительном употреблении вздутие может носят выраженный характер.

Симптомы вздутия могут проявляться у разных людей по-разному, кто-то испытывает небольшой дискомфорт за счёт распирания живота или избыточного отхождения газов, другие же могут испытывать значительную боль, нарушение аппетита, изменение частоты и консистенции стула, что ухудшает качество жизни.

Наиболее ярко данные симптомы могут проявляться у пациентов с такими функциональными состояниями, как функциональная диспепсия и синдром раздражённого кишечника. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Полностью исключать из рациона продукты, вызывающие метеоризм, может потребоваться исключительно в случае развития интенсивных жалоб, значительно снижающих качество жизни человека. Как правило, достаточно ограничивать размер порции, ведь симптомы носят дозозависимый характер. Ограничение данных продуктов лежит в основе диеты low FODMAP, рекомендуемой в качестве поддерживающей терапии у пациентов с функциональными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Повышенное газообразование также может быть связано не только с диетическими предпочтениями и употреблением определенных продуктов, но и с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как:

Синдром избыточного бактериального роста

Замедление моторики кишечника вследствие запора

Острые кишечные инфекции, как вирусного, так и бактериального генеза ( в данном случае, помимо вздутия на первый план выходят жалобы на боли в животе, диарею и/ тошноту, рвоту

Заболевания кишечника, такие как дивертикулез, воспалительные заболевания кишечника

Энтеропатии с нарушением всасывания в тонком кишечнике и др

Функциональные заболевания кишечника

Для коррекции симптомов вздутия, помимо ограничения употребления продуктов, его вызывающих, могут быть предложены следующие рекомендации: