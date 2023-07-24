Общий анализ крови: что он включает и когда проводится

Общий анализ крови (ОАК) – это медицинское исследование, которое включает в себя исследование различных параметров, описывающие состав крови. В результате выявляют количество красных кровяных клеток, белых кровяных клеток и тромбоцитов в крови, а также гемоглобин, гематокрит, размер и форму эритроцитов.

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ОАК может помочь в диагностировании различных состояний, таких как анемия, инфекция, воспаление, а также в мониторинге эффективности лечения и контроле состояния здоровья.

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Что включает в себя ОАК

Общий анализ крови включает следующие параметры:

Количество эритроцитов (эритроцитарная масса). Это количество красных кровяных клеток в единице объема крови.

Уровень гемоглобина (Гб). Показывает белок, который переносит кислород по крови.

Гематокрит (ГТ). Отношение объема эритроцитов к общему объему крови.

Количество лейкоцитов (лейкоцитарная масса). Количество белых кровяных клеток в единице объема крови.

Формула лейкоцитов. Процентное соотношение разных типов белых кровяных клеток (например, нейтрофилов, эозинофилов, базофилов и лимфоцитов).

Количество тромбоцитов (тромбоцитарная масса). Количество клеток, которые участвуют в процессе свертывания крови.

Средний объем эритроцитов (MCV). Это средний размер красных кровяных клеток.

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH). Количество гемоглобина в каждом красном кровяном теле.

Средний уровень гемоглобина в эритроците (MCHC). Соотношение гемоглобина к объему эритроцитов.

Когда назначается ОАК

Общий анализ крови может назначаться в различных случаях, включая наблюдение за здоровьем и профилактические осмотры. Также он может быть рекомендован при следующих симптомах:

Общая слабость и усталость.

Боли в груди.

Лихорадка и повышенная температура тела.

Чрезмерное кровотечение.

Пониженный или повышенный аппетит.

Потеря веса без явных причин.

Боли в голове и головокружения.

Боли в животе и нарушения пищеварения.

Боли в горле и затруднения при дыхании.

Если у вас есть любые из этих симптомов, вам, возможно, потребуется ОАК как часть обследования и выявления причин патологического состояния. Однако, только врач может назначить анализ крови на основе вашей клинической картины и медицинской истории.

Особенности проведения общего анализа крови и подготовки к нему

Общий анализ крови проводится в лаборатории с использованием автоматических анализаторов или микроскопа. Для проведения необходимо взять небольшое количество крови из вены, обычно из локтевого участка.

Перед процедурой пациенту может быть назначена ночная голодная диета. Также необходимо избегать курения и употребления алкоголя в течение нескольких дней перед сдачей анализов. Важно проконсультироваться с врачом, если вы принимаете какие-либо лекарства, потому что некоторые из них могут повлиять на итоговые данные.

При сдаче крови в вену используются только стерильные инструменты, чтобы предотвратить риск инфекции. Сама процедура занимает всего несколько минут и почти не причиняет боли. Биоматериалы сразу отправляются в лабораторию.