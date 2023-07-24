Кардиолог: отеки могут быть признаком заболеваний сердца

В настоящее время сердечная недостаточность начинает приобретать масштабы эпидемии, а количество людей, которые страдают от данного заболевания, растет с каждым годом.

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Причиной этому зачастую становятся осложнения после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, COVID-19). Опасность сердечной недостаточности состоит в том, что заболевание может проявляться не сразу. Людям из группы риска надо обращать внимание на все сигналы организма, к примеру, появление одышки, учащенное сердцебиение. Также одним из признаков сердечной недостаточности является отечность. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщает пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.

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Сердечная недостаточность проявляется сердцебиениями, сбоями в работе сердца, хрипами в легких, приступами удушья по ночам, тяжестью в правом подреберье. На начальной стадии скопление жидкости в организме наблюдается небольшое, но затем отечность начинает усиливаться. Поэтому одним из очевидных признаков сердечной недостаточности является наличие отеков.

Сердечная недостаточность характеризуется наличием отеков в организме, локализация которых зависит от вида нарушения сердечной функции. В частности, при сбоях в работе левых камер сердца застой жидкости отмечается в легких. При этом нарушения со стороны правых камер чреваты отечностью нижних конечностей. Для уменьшения отечности у пациентов кардиологи используют диуретики. Это препараты, которые вызывают частое мочеиспускание для сокращения количества жидкости в организме.