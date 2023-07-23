Кардиолог назвал неожиданную причину инфаркта у молодых

Инфаркты молодеют. Нередко в реанимации оказываются вполне, казалось бы, здоровые, полные сил мужчины в возрасте 45-50 лет. В чем причины ранней сердечной катастрофы, и можно ли ее избежать, рассказал врач-кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.

Когда мы принимаем в реанимации молодых пациентов с инфарктом миокарда, возникает вопрос - почему именно у них это произошло так рано. Недавно к нам был доставлен 49-летний пациент именно с таким диагнозом. ЭКГ, анализы, жалобы - всё соответствовало классической картине инфаркта. Пациенту был вовремя поставлен стент, и, в общем, этот случай не обратил бы на себя внимания, если бы не кажущееся отсутствие факторов риска", - рассказал доктор Крулев в своем канале в соцсетях.

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У пациента были в норме или близки к ней практически все жизненные показатели, которые указывают на неблагополучие в сердечно-сосудистой системе: хорошие значения артериального давления, почти нормальный уровень холестерина ЛПНП (3,6 - это превышает норму для здоровых людей, но ненамного, - уточнил эксперт). К тому же у больной сообщил, что не курит и практически не употребляет алкоголь. Да и вес его близок к норме, во всяком случае абдоминальное ожирение отсутствовало.

Не смотря на все это, коронарография однозначно показала: имеет место многососудистое поражение коронарного русла, кроме того, что был практически полностью перекрыт просвет правой коронарной артерии, сужения до 70% оказались и в двух других сосудах.

Что же послужило причиной инфаркта у относительно молодого и не имеющего факторов риска пациента?

"Вопрос разрешился после получения результатов анализов. В биохимическом анализе крови был выявлен высокий уровень глюкозы - 11,0 ммоль/л. Присутствовала глюкоза и в моче, и также в высокой концентрации", - пояснил Константин Крулев.

Такие показатели указывают на заболевание сахарным диабетом. Но чтобы окончательно в этом убедиться, проводят анализ крови на гликированный гемоглобин. Этот показатель позволяет определить концентрацию сахара в крови пациента за последние три месяца, он достоверно указывает на наличие диабета.

"Даже однократное выявление повышенного уровня гликированного гемоглобина позволяет диагностировать сахарный диабет.

Более того, этот анализ иногда позволяет поставить диагноз раньше, чем начнёт повышаться сахар крови, взятой натощак", - говорит Константин Крулев.

Диабет второго типа не всегда проявляется яркими симптомами.

- жажда,

- слабость,

- увеличение количества суточной мочи. Классическая триада диабета первого типа:

"При диабете второго типа эти симптомы наблюдаются не столь выраженно, а могут и отсутствовать, но заболевание от этого не становится менее опасным. Сахарный диабет бессимптомно, медленно, но уверенно разрушает сосуды, и приводит к таким заболеваниям, как инфаркт, который развился как будто бы на ровном месте", - пояснил кардиолог.

Так что в действительности у этого пациента предпосылки сосудистой катастрофы возникли задолго до того, как она случилась, и он попал в реанимацию.